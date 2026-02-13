Hernia de disc poate afecta măduva osoasă. Cât de grave sunt simptomele VIDEO

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Hernia de disc este de cele mai multe ori diagnosticată în momentul în care pacientul ajunge la medic pentru că resimte dureri în zona spatelui. Sunt însă și situații în care hernia nu pune compresie pe nervi, ci pe măduva osoasă. În anumite cazuri, această compresie nu provoacă durere, ci complicații mult mai severe.

„Herniile de disc pot determina nu doar afectarea și compresia unui nerv, cât și afectarea măduvei. Aici lucrurile se complică. În zona lombară, medie și joasă, măduvă nu mai este, se termină în dreptul primei și a doua vertebră lombară. De la acel nivel în jos continuând doar nervii care coboară prin restul canalului vertebral  către traiectul respectiv” susține  dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurg, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Complicațiile pe care hernia de disc le provoacă în cazul în care afectează măduva sunt, de cele mai multe ori, neurologice. Pacientul poate suferi tulburări de mers sau chiar pareze.

„Măduva nu doare, compresiunea ei nu dă durere. De multe ori herniile care determină compresiunea măduvei sunt mari și atunci pe lângă compresiunea ei avem și o afectare radiculară adică a unei nervi. Avem durere asociată nervului, dar descoperim că și măduva este afectată. Când măduva este afectată apar deficitele neurologice. Tulburări de mers, pareze, pierderea controlului membrelor, tulburări sfincteriene” mai spune dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurg, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Exclusiv, Video
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