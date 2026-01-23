Hidratarea, metoda prin care menținem tenul sănătos VIDEO

Hidratarea pielii, mai ales în sezonul rece, este foarte importantă pentru menținerea unui ten frumos și sănătos. Regula de bază este să folosim produsele hidratate zilnic, iar efectele se vor vedea în timp.

„Fiecare persoane persoană cunoaște conceptul de hidratare, da nu toată lumea știe cum trebuie făcută această hidratare a pielii. Putem să intervenim, dar nu trebuie o vizită la dermatolog pentru asta” susține dr. Michael Russu, medic specialist dermato-venerologie, invitat în cadru emisiunii „Doctor Medika”.

Hidratarea pielii trebuie efectuată mai ales în sezonul rece, având în vedere faptul că tendința tenului este de a se usca mai rapid. Iar produsele sunt foarte ușor de procurat.

„Există conceptul de prehidratare și hidratare, atât intern, cât și extern. Există geluri de duș, creme, produse pentru hidratare. O rutină simplă în care va exista un gel hidratat, o loțiune hidratată sau o cremă hidratantă aplicată în fiecare zi și menținut acest ritual, vom preveni ca pielea să devină mai uscată decât trebuie sau să se usuce mai repede decât trebuie. Mai ales acum când suntem în sezonul rece. Contează foarte mult” mai spune dr. Michael Russu, medic specialist dermato-venerologie, invitat în cadru emisiunii „Doctor Medika”.