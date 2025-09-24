Hipertensiunea arterială, boala care afectează 1,4 miliarde de oameni

Un nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății evidențiază impactul asupra sănătății pe care îl are hipertensiunea arterială. La nivel mondial, 1,4 miliarde de oameni suferă de această boală, dar doar 20% dintre ei o țin sub control prin medicație specifică și modificarea stilului de viață.

Hipertensiunea arterială este factor de risc în boli precum infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și a bolilor de rinichi. Mai mult este și un factor generator de deces.

„Peste 1000 de vieți mor în fiecare oră din cauza bolilor ce au ca factor de risc hipertensiunea arterială, iar majoritatea acestor decese pot fi prevenite” susține dr. Tedros Adhanom Gherbreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Analiza OMS arată că 99 de țări au rate naționale de control al hipertensiunii sub 20%, iar majoritatea persoanelor afectate trăiesc în țări cu resurse limitate, unde lipsa accesului la echipamente pentru măsurarea tensiunii, protocoale standardizate, medicamente accesibile și sisteme de monitorizare eficiente reprezintă bariere majore.

