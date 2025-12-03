Implanturi drepte sau înclinate. Care e mai potrivit VIDEO

Implanturile dentare reprezintă o metodă de reconstrucție a danturii la care medicii stomatologi apelează în momentul în care pacienții rămân fără dinți. Există mai multe tipuri de implanturi de care pacienții pot beneficia. Astăzi, avem implanturi drepte, dar și înclinate. Între acestea există anumite diferențe, pe care medicul Lorelei Nassar le-a explicat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

„Implanturile plasate drept se numesc așa pentru că ele sunt paralele cu rădăcinile dinților. Este vorba despre dinții limitrofi care mărginesc o breșă edentată. Lunând în considerare respectivul spațiu din care lipesc dinții, el poartă denumirea de breșă edentată„ susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În același timp, implanturile înclinate au beneficiul că pot fi plasate fără a mai fi nevoie de reconstrucție osoasă. De asemenea, montarea lor reduce timpul de așteptare pentru introducerea unui implant.

„În același timp, implanturile plasate sub unghiuri diferite, începând cu 15 grade, continunând cu 30 până la 40 de grade, sunt poziționate astfel pentru că nu se reușește sau nu se dorește o reconstrucție osoasă. Sau operatorul sau pacientul doresc să scurtcircuiteze o etapă anume și, desigur, să scurteze timpul de așteptare. În acest caz, în loc să se refacă acea creasă osoasă pentru a primi un implant drept, se poziționează un implant angular astfel încât să se poată reface toți dinții acestei breșe„ mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.