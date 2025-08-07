Implanturile cerebrale ale Neuralink vor fi testate în Marea Britanie

Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, a anunțat joi că va lansa un studiu clinic în Marea Britanie pentru a testa modul în care implanturile sale cerebrale pot permite pacienților cu paralizie severă să controleze dispozitive digitale și fizice doar cu ajutorul gândurilor.

Potrivit unei postări pe platforma X, studiul va fi realizat în parteneriat cu trustul University College London Hospitals și Newcastle Hospitals. Neuralink a precizat că pacienții care trăiesc cu paralizie cauzată de afecțiuni precum leziuni ale măduvei spinării sau scleroză laterală amiotrofică (ALS) sunt eligibili pentru a participa la studiu.

Compania a strâns 650 de milioane de dolari în cea mai recentă rundă de finanțare, desfășurată luna trecută. Neuralink a început testele umane în 2024, după ce a soluționat îngrijorările privind siguranța semnalate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), care respinsese inițial cererea companiei în 2022.

În prezent, cinci pacienți cu paralizie severă utilizează deja dispozitivul Neuralink pentru a controla instrumente digitale și fizice doar prin gândire, potrivit companiei.

Fondată în 2016, Neuralink a atras investiții totale de aproximativ 1,3 miliarde de dolari și este evaluată la circa 9 miliarde de dolari, conform unor surse media care citează PitchBook.