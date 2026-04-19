Importanța conexiunii emoționale dintre părinți și copii. Explicațiile psihologului Sorin Lucaci VIDEO

Conexiunea emoțională dintre părinți și copii este esențială pentru dezvoltarea copiilor. Specialiștii susțin că beneficiile acestei conexiuni îi vor ajuta să devină adulți sănătoși emoțional și responsabili.

Rolul conexiunii emoționale în lupta cu adicțiile

Specialiștii susțin că există și un rol al conexiunii emoționale în privința luptei împotriva adicțiilor. Copiii care se simt conectați emoțional cu părinții lor au șanse mai mici de a dezvolta un comportament adictiv.

„Ce rol am eu ca părinte să educ și să cresc un viitor adult responsabil? În primul rând, conectarea emoțională. De fapt, dependența de substanțe și de multe alte lucruri vine din ruptura conexiunii emoționale care apare în relația părinte-copil” susține

Sorin Lucaci, psiholog, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Cum se creează conexiunea emoțională

Pentru a realiza această conexiune este important ca părinții să respecte nevoile copiilor. Între părinți și copii să existe limite sănătoase.

„Noi ca părinți trebuie să fim foarte contactați cu copilul nostru. Cu nevoile lui. Să nu fim intruzivi, să nu-i încălcăm spațiul intim. Copilul are nevoia de respect din partea părinților. Este vorba despre limite și granițe sănătoase. Toate lucrurile acestea există, există premisele ca acel copil să crească departe de tentația, ispita nu vor mai exista” mai spune Sorin Lucaci, psiholog, invitat în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.