Importanța cursurilor de prim ajutor pentru a salva corect oamenii în pericol VIDEO

Pregătirea pentru situații de urgență este esențială, de aceea specialiștii recomandă cursurile de prim ajutor. O persoană fără cunoștințe minime de a interveni într-o situație de urgență poate agrava starea victimei.

„Putem agravăm anumite stări ale pacientului și mă refer aici la patologia traumatică. Am fost, de exemplu, pe teren la un accident rutier unde victima a fost mutată și a fost mutată prost. Pentru că nu s-a așteptat echipajul specializat pentru asta. A fost extrasă prost din mașină și a rămas cu leziuni ale coloanei” susține dr. Dumitru Pamfiloiu, medic specialist medicină de urgență Spitalul Clinic „Bagdasar Arseni” din București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Probleme au fost și în cazul pacienților epileptici.

„Au fost cazuri de epilepsie unde victima nu a fost apărată de mediul din jur. Au fost introduse obiecte în gura pacientului” mai spune dr. Dumitru Pamfiloiu, medic specialist medicină de urgență Spitalul Clinic „Bagdasar Arseni” din București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.