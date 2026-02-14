Importanța echilibrului în viețile noastre, explicată de Andrei Nistor, Asociația „Equilibrum”

De peste 10 ani, Andrei Nistor oferă sprijin persoanelor care suferă de depresie și de tulburare bipolară. Pentru a veni în sprijinul acestor oameni, el a înființat Asociația „Equilibrum”, locul unde acești oameni își găsesc adevăratul echilibru de care au nevoie. Despre importanța sentimentului de echilibru în raport cu emoțiile noastre a vorbit și în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

„Echilibrul ar trebui să fie lucrul pe care oricine din lumea asta ar trebui să-l caute. El ne asigură și prosperitatea și fericire și pofta de viață. Lucruri care nu sunt duse la extrem” spune Andrei Nistor, fondator și președinte al Asociației „Equilibrium”.

Fără doar și poate fiecare dintre noi a avut momente în care a dus emoțiile pe care le-a trăit la extrem. Andrei Nistor recomandă tuturor oamenilor aflați într-o astfel de situație ca în momentul în care extrema apare, ea să fie imediat balansată tocmai pentru a face loc echilibrului.

„Dacă se întâmplă lucruri la extremă în viețile noastre, trebuie să găsim bineînțeles, imediat, extrema cealaltă cu care să compensă, pentru echilibru” mai spune Andrei Nistor, fondator și președinte al Asociației „Equilibrium”.