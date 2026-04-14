Incediu devastator la Constanța. O fetiță, transportată de urgență la spital

O fetiță de 9 ani și un adult de 65 de ani au ajuns la spital, după ce un bloc de locuințe sociale din Constanța a luat foc.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor” potrivit ISU Constanța.

Totodată, intervenția presupune și identificarea eventualelor victime.

Până acum se știe faptul că o fetiță de 9 ani, dar și o persoană de 65 de ani au ajuns la spital din cauza intoxicației cu fum.