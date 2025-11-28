Incidența bolilor tiroidiene, tot mai crescută VIDEO

Bolile tiroidiene au o incidență tot mai mare, mai ales în ceea ce privește bolile oncologice ale tiroidei. Medicii atrag atenția că doar controalele preventive pot ajuta la diagnosticul precoce al acestor afecțiuni.

În multe cazuri, bolile tiroidei, așa cum sunt nodulii tiroidieni, nu prezintă simptome. Acestea de declanșează abia când boala a avansat, dar descoperite în aceste stadii, afecțiunile sunt mai greu de tratat.

„Nodulii tiroidieni nu dor. Ei nu supără decât când ajung la dimensiuni mari. Informarea și prevenția sunt importante pentru a diagnostica precoce un cancer tiroidian. Sunt și pacienți care vin din zone cu deficit cu iod. Sunt pacienți care au în familie cazuri de boli tiroidiene diagnosticate, dar sunt și pacienți care ajung în stadii avansate de boală. Poate că și din acest motiv procentul de cancer este mare. M-aș bucura să existe o popularizare mai largă a patologiei tiroidiene și presa să prezinte mai mult aceste probleme care sunt reale” susține prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, șeful Secției Endocrinologie Spitalul Universitar de Urgență București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.