Ingrediente sănătoase pentru un grătar delicios

Timpul trece altfel atunci când îl petreci pregătind un grătar delicios pentru prietenii tăi. Indiferent de tipul de carne pe care îl alegi, ai la îndemână o sumedenie de ingrediente prin care poți transforma friptura într-un preparat delicios, dar și foarte sănătos. Evită condimentele procesate, precum delicatul sau uleiurile vegetale cu un conținut ridicat de grăsime nesănătoasă. Alege alternativele hipocalorice și savuroase care transformă orice friptură la grătar într-o delicatesă. Iată mai jos câteva exemple:

Natura oferă suficiente resurse pentru un grătar delicios și sănătos, așa c evită să folosești foarte multe ingrediente cu grăsime și adaosuri nesănătoase. Evită astfel sosurile grele pentru friptura la grătar și înlocuiește-le cu ierburi aromatice, zeamă de lămâie și ulei de măsline.

De asemenea, în locul cartofilor foarte calorici, poți alege oricând să pui pe grătar legume. Ardeii, vinetele, dolveceii sau ciupercile pot reprezenta o garnitură delicioasă și sănătoasă pentru grătarul pe care îl pregătești pentru momente relaxante alături de prietenii tăi.

De ce aceste ingrediente?

Pentru a înțelege de ce sunt alternative sănătoase, haide să îți explicăm compoziția chimică a fiecărui ingredient. Ierburile aromate au de cele mai multe ori o compoziție chimică bogată în substanțe minerale de care corpul are nevoie pentru a rămâne sănătos. Zeama de lămâie conține antioxidanți și vitamina C, esențiale pentru buna funcționare a organismului. Uleiul de măsline este cunoscut datorită concentrației ridicate de acizi grași Omega 3 care previn depozitarea colesterolului pe vasele de sânge.

În ceea ce privește legumele recomandate, cu toții știm ce beneficii au pentru sănătate. Legumele reprezintă ingredientul nelipsit din orice dietă pe care medicii o recomandă, pentru că au numeroase substanțe nutritive de care corpul are nevoie pentru a rămâne sănătos.