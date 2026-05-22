Injecțiile cu botox sunt asociate, de cele mai multe ori, cu tratamentele cosmetice. În realitate, această substanță poate fi utilizată în mult ramuri ale medicinei. Stomatologia este una dintre ele. Medicul Lorelei Nassar a explicat, la Medika TV, ce problemă stomatologică poate trata botoxul.

Scrâșnitul din dinți este un comportament vicios care pune în pericol sănătatea dinților. Mai ales dacă vorbim despre implanturi dentare. Scrâșnitul din dinți poate afecta calitatea și rezistența implanturilor dentare.

Injecții cu botox împotriva scrâșnitului din dinți

Pentru a ține sub control acest comportament periculos pentru dantură, medicii recomandă injecțiile cu botox. Acestea trebuie administrate în zona mușchilor masticatori. Botoxul face ca mușchii să se relaxeze, iar nevoia de a scrâșni din dinți se diminuează.

Astfel, dantura nu va mai avea probleme din cauza acestui comportament riscant.

„Injectarea de botox în mușchii masetei. Această injectare pune mușchii masticatori într-o stare de repaos și pentru 3 luni de zile cât durează efectul acestei substanțe, mușchii se relaxează, articulația temporomandibulară este mult mai bine și toate lucrurile se desfășoară benefic”, explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Alte modalități pentru a preveni scrâșnitul

Dacă injecțiile cu botox pot fi considerate un tratament costisitor, mai ales din perspectiva prețurilor, persoanele care scrâșnesc din dinți au la îndemână și alte variante mai ieftine pentru a controla acest obicei. Unul dintre ele este purtarea gutierelor.

„Sunt câteva lucruri foarte simple. În primul rând mă refer la gutiere, pe care trebuie să le poarte mereu. Gutierele sunt aceste forme de protecție care se aplică noaptea și asigură un tampon de forțe între dinții celor două arcade”, mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Totodată, specialiștii ne recomandă să renunțăm și la consumul alimentelor dure. „Apoi este necesar să evite alimente foarte dure” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.