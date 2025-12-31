INSP: Alte două decese provocate de gripă

Potrivit unei raportări oficiale ale Institutului. Național de Sănătate Publică, în ultima săptămână, alte două persoane și-au pierdut viața din cauza gripei. INSP arată că în același interval de timp s-au înregistrat cu o treime mai puține infecții respiratorii.

în perioada 22 – 28 decembrie, au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal, până în prezent fiind comunicate, în total, trei decese confirmate cu virus gripal, din care două de tip A, subtip H1 şi unu de tip A, subtip H3.

Toate cele trei decese au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.

Sursa citată a mai informat că până la data de 28 decembrie 2025 au fost înregistrate, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), 1.263.060 de vaccinări antigripale (1.237.729 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.920 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.