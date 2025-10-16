INSP: Aproape 85 de mii de cazuri de infecții respiratorii, în ultima săptămână

Creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii în țara noastră. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în perioada 6-12 octombrie 2025, s-au înregistrat aproape 85 de mii de cazuri de afecțiuni respiratorii. Totodată, s-au semnalat și 300 de cazuri de gripă clinică.

Potrivit datelor centralizate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în săptămâna 6-12 octombrie au fost raportate 84.736 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 0,6% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (85.279).

În acelaşi interval, au fost înregistrate 296 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 172 de cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent, şi un caz de gripă confirmată de laborator (cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate 4 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care 3 cazuri cu virus gripal B şi un caz cu virus gripal A nesubtipat.

Până în 12 octombrie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 291.737 persoane vaccinate antigripal, din care 286.698 din grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat.

