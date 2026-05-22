INSP: Riscul infecției cu Ebola în Europa, foarte scăzut

Analize medicale adolescenți
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Institutul Național de Sănătate Publică informează cu privire la faptul că riscul pentru Europa de infectare cu Ebola este foarte scăzut.

Specialiștii susțin că riscul este scăzut datorită posibilității limitate de import și transmitere ulterioară în Europa.
„Rezultatele preliminare de laborator indică o specie de virus Ebola care nu aparține speciei Zaire, analize suplimentare fiind în curs de desfășurare. Pe baza informațiilor disponibile și a incertitudinilor actuale, probabilitatea de infecție pentru rezidenții UE/SEE sau călătorii în provincia Ituri este evaluată ca fiind scăzută. Pentru populația generală din UE/SEE, probabilitatea de infecție este foarte scăzută din cauza posibilității limitate de import și transmitere ulterioară în Europa” a transmis INPS.

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