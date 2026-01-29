Întâlnire între sindicaliștii din Sănătate și ministrul Alexandru Rogobete. Ce soluții au fost adoptate

Sindicaliștii SANITAS amenințau cu proteste pe fondul reducerilor salariale de 10% anunțate de Guvern. Astăzi, sindicaliștii s-au întâlnit cu ministrul Sănătății, iar aceștia au primit asigurări că spitalele publice și seviciile de ambulanță vor fi exceptate de la aceste măsuri.

„Preşedintele Federaţiei SANITAS a prezentat rezultatul votului celor peste 10.000 de salariaţi din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială, rezultat care duce inevitabil la grevă. Domnul Ministru Alexandru Rogobete ne-a prezentat garanţia, în procent de 90%, că unităţile sanitare publice cu paturi şi serviciile publice de ambulanţă vor fi exceptate de la reducerea preconizată, acest lucru fiind rezultatul unei lupte conjugate pentru menţinerea funcţională a sistemului” au transmis sindicaliștii.

La rândul său, Alexandru Rogobete a precizat că: „Astăzi am avut o întâlnire de lucru aplicată cu reprezentanţii Federaţiei Solidaritatea Sanitară şi ai Federaţiei SANITAS, alături de cei ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi ai Colegiului Medicilor din România (CMR). Discuţia a fost una tehnică şi responsabilă, concentrată pe organizarea muncii în spitale, plata gărzilor şi normarea personalului medical – teme care influenţează direct funcţionarea sistemului şi siguranţa pacienţilor”.