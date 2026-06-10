Intervenţie medicală complexă, la Spitalul Judeţean Timişoara

O tânără de 23 de ani şi-a simţit piciorul, după mai mulţi ani de suferinţă, în urma unei operaţii realizate de medici de la Spitalul Judeţean Timişoara. Ea avea o afecţiune extrem de severă.

“O tânără de 23 de ani şi-a simţit din nou piciorul după ani de suferinţă. O intervenţie de mare complexitate realizată la Timişoara i-a redat speranţa. La doar 23 de ani, o tânără pacientă se confrunta cu o afecţiune extrem de severă: o tumoră localizată la nivelul treimii proximale a femurului drept. Fragilizarea progresivă a osului produsă de procesul tumoral a dus la apariţia unei fracturi pe os patologic, transformând cazul într-o urgenţă chirurgicală majoră. În faţa unei provocări medicale complexe, echipa de ortopedie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brînzeu» Timişoara a decis intervenţia rapidă”, se arată într-un comunicat de presă, de miercuri, al Spitalului Judeţean Timişoara.

Intervenţia chirurgicală a fost coordonată de Prof. Dr. Pătraşcu Jenel Marian, medic curant şi Şef al Secţiei Clinice Ortopedie II.

Potrivit datelor transmise de către echipa medicală, operaţia a presupus o serie de gesturi chirurgicale de înaltă precizie: izolarea structurilor capsulo-musculare viabile ale şoldului, rezecţia în bloc a formaţiunii tumorale cu margini de siguranţă confirmate intraoperator prin examen extemporaneu, reconstrucţia defectului osos prin implantarea unei proteze tumorale şi reinserţia aparatului muscular rotator în jurul protezei.