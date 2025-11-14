Intervenții stomatologice complexe, în spitale. Propunerea ministrului Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, propune ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie realizate în spitalele de urgență. El cere opinia oamenilor cu privire la această idee prin intermediul rețelor sociale.

 

„Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă – în ambulatoriul de specialitate mai exact?” a declarat ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

Propunerea ministrului Sănătății a fost apreciată de medicul anestezist, Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara.

„Ideea de a se face în spitale publice este f bună – dar trebuie asigurate toate condiţiile de infrastructură prevăzute în reglementările specifice (OMS 1500): spaţii, dotare post de anestezie, salon de supraveghere post-anestezică cu dotările specifice. Aceste facilităţi pot fi asigurate şi există desigur în blocul operator dar, acolo unde este cazul, se pot realiza şi înafara acestuia. În mod sigur, spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare unor unităţi mobile” a comendat medicul Dorel Săndesc.

