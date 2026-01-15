Investigații medicale cu ajutorul ecografului. Cum funcționează VIDEO

Ecografia reprezintă cea mai benefică metodă de diagnostic, datorită căreia putem descoperi numeroase probleme la nivelul organismului. Fiind o metodă neinvazivă este foarte ușor acceptată de pacienți.

„Ecografia face parte din metodele de investigație neinvazive și are la bază ultrasunetele. În țăril anglo-saxone se numește ultrasonografie. Exact ca și sonarul de la submarine, a fost și inspirația pentru crearea acestei metode. Și încet, încet s-a ajuns la ecograf„ spune dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Modul de funcționare al ecografului este destul de simplu, iar rezultatele procedurii se transmit în timp real. Pe baza lor medicul poate confirma sau infirma imediat prezența unei afecțiuni la nivelul organelor explorate.

„Aparatul are o sondă care se pune pe pacient și care emite ultrasunetele, le primește înapoi, le trimite către un computer, care compune undele sub forma unor imagini expuse pe un ecran. Totul se întâmplă în timp real” mai spune dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

