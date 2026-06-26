Investigații medicale necesare înaintea operației de protezare VIDEO

Coxartroza și gonartroza sunt două afecțiuni specifice articulațiilor șoldului și genunchiului. De cele mai multe ori, aceste probleme medicale se rezolvă printr-o operație, în urma căreia articulațiile bolnave sunt înlocuite.

Înainte de ajunge în sala de operație, pacienții trebuie monitorizați și pregătiți temeinic, pentru a elimina orice risc.

„În mare, pacienții trebuie să facă o pregătire înainte de a intra în operație. Este vorba despre o serie de investigații și consulturi. Depinde de la fiecare pacient în parte. Nu totul este standard, pentru că există oameni cu probleme cronice” susține dr. ROBERT APOSTOLESCU, medic primar ortopedie-traumatologie – Sp. Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Toate bolile cronice trebuie bine ținute sub control astfel încât în timpul operației și post operator starea de sănătate a pacienților să nu se modifice.

„Noi investigăm acolo unde pacientul ar putea să aibă probleme. Toate bolile cronice trebuie bine compensate înainte de intervenție, pentru a elimina riscurile din timpul sau post operator„ mai spune dr. ROBERT APOSTOLESCU, medic primar ortopedie-traumatologie – Sp. Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.