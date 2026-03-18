Investigații medicale necesare viitoarelor mame VIDEO

În momentul în care o femeie decide să devină mamă trebuie să știe că este perfect sănătoasă pentru a aduce pe lume un copil. Există mai multe tipuri de analize medicale care se recomandă de către medici care pot confirma sau infirma anumite afecțiuni.

„În perioada fertilă, orice femeie ar trebui să-și facă analizele de rutină și vorbim despre cele ginecologice, o ecografie transvaginală, o ecografie mamarpă, dar și analizele de sânge. Hemograma, profilul lipidic și evaluarea carențelor. Cea de fier este cea mai des întâlnită sau cea de vitamina D” susține dr. Corina Georgescu-Borțea, medic specialist obstetrică-ginecologie, Ponderas Academic Hospital, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, testele de ferilitate sunt la fel de importante și sunt recomandate de medici tuturor femeilor care vor să obțină o sarcină.

„Când o femeie vrea să devină mamă, pe lângă aceste analize ar trebui verificată și rezerva ovariană” susține dr. Corina Georgescu-Borțea, medic specialist obstetrică-ginecologie, Ponderas Academic Hospital, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.