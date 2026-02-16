Investiție în Sănătate la Bacău. Spitalul Județean se modernizează cu 57 milioane de lei

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Spitalul Județean de Urgență Bacău investește 57 milioane de lei pentru modernizarea blocului operator al unității medicale, potrivit unui anunță făcut de managerul instituției medicale.

„Această investiție vizează în mod direct blocul operator, cu impact major în special pentru Secția de Ortopedie și Secția de Neurochirurgie, două dintre cele mai solicitate structuri în tratarea pacienților cu traumatisme grave și intervenții chirurgicale complexe” potrivi managerului SJU Bacău, notează Agerpres.

Prin implementarea proiectului or fi cumpărate echipamente medicale moderne, cu ajutorul cărora timpul de intervenție și șansele de recuperare vor crește semnificativ, mai ales pentru pacienții cu traumatisme severe.

Categorii: Exclusiv
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