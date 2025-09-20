Joggingul, o posibilă cauză a durerilor frecvente de genunchi? Ce spun experții

Durerile de genunchi sunt întâlnite tot mai des la persoanele tinere, active. Durerea este resimțită mai ales de către persoanele care fac activități sportive, așa cum este joggingul, de exemplu.

Mișcarea este bună pentru sănătate, dar efortul intens ne poate afecta articulațiile, așa cum se întâmplă în cazul genunchilor. Experții consultați de reporterii DW.com susțin faptul joggingul, de exemplu, exercită o mare presiune asupra genunchilor. La fiecare pas, genunchii trebuie să suporte forțe de 4 ori mai mari decât greutatea corpului persoanei care aleargă.

Dr. Jan Leugering, chirurg ortoped : „Dcă nu ești într-o formă prea bună sau faci efort fizic intens, asta poate provoca durere intensă. De aceea este necesar ca exercițiile fizice să fie efectuate așa cum trebuie, conform indicațiilor oferite de antrenori”

Pregătirea pentru efortul fizic trebuie să includă neapărat 10 minute de încălzire. Încălzirea este esențială pentru sănătatea musculaturii și a articulațiilor.