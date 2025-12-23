Lecția de parenting: Nu limitați emoțiile copiilor VIDEO

Atunci când sesizează emoțiile negative în cazul copiilor, mulți părinți au tendința de a încerca să le limiteze. Psihologii susțin că această atitudine nu este deloc una potrivită.

Emoțiile negative ale copiilor trebuie acceptate și proceasate, în niciun caz limitate. Ceea ce trebuie însă limitat este comportamentul asociat cu aceste emoții.

„În cazul copiilor, dacă nu dăm frâu manifestării emoțiilor, asta nu înseamnă că-i lăsăm să trântească sau să aibă tantrum. Nu sunt de acord cu a pune limită la emoție, dar sunt de acord cu a pune limită la comportament. Furia sau tristețea lor sunt normale. Pe vremea noastră auzeam tot timpul «ești supărat? Du-te-n camera ta!» sau «ești nervos? Nu ai de ce să fii nervos», adică nu ni se validau emoțiile” a explicat Raluca Ștefan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Indiferent dacă sunt pozitive sau negative, copiilor trebuie să le fie validate toate emoțiile pe care le au. Validarea, mai ales a emoțiilor negative, joacă un rol semnificativ în depășirea și înțelegerea lor.

„Recomandarea mea este ca părinții să valideze emoțiile copiilor, indiferent cum sunt ele, și să găsească soluții pentru a-i ajuta să le depășească, dacă vorbim de emoții negative” mai spune Raluca Ștefan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.