Legătura dintre grupa de sânge și personalitatea noastră

Tot mai multe studii arată faptul că grupa de sânge influențează și trăsăturile de caracter ale oamenilor. Originea acestei teorii datează din 1927, când profesorul japonez Takeji Furukawa a sugerat o posibilă legătură între grupa sanguină și temperament. Chiar dacă dovezile științifice lipsesc, teoria a prins rapid popularitate și continuă să fie discutată și astăzi.

Grupa 0 (I)

Este adesea asociată cu persoane carismatice și sigure pe ele. Cei care o au sunt considerați lideri naturali, energici și determinați. Încrederea și prezența lor puternică îi fac remarcați atât în plan profesional, cât și personal.

Grupa A (II)

Este legată de calm, responsabilitate și empatie. Sunt oameni care apreciază stabilitatea și relațiile armonioase. Deși sunt loiali și de încredere, uneori pot evita inițiativa, ceea ce îi poate ține în umbră.

Grupa B (III)

Este văzută ca simbol al creativității și libertății. Persoanele cu această grupă sunt independente, imaginative și adesea orientate spre domenii artistice sau inovatoare. Originalitatea lor le face ușor de remarcat în orice context.

Grupa AB (IV)

Este una dintre cele mai rare grupe, fiind considerată o combinație între A și B. Cei care o au sunt descriși ca fiind sensibili, diplomați și creativi. Deși au un farmec aparte și se adaptează ușor, pot fi uneori indeciși în fața alegerilor importante.

Ce spun specialiștii

În ciuda popularității acestor idei, specialiștii atrag atenția că nu există dovezi solide care să confirme legătura dintre grupa de sânge și personalitate. Caracterul unui individ este influențat de o multitudine de factori: genetica, mediul, educația și experiențele de viață.

Hematologii subliniază că sistemul ABO reprezintă doar o mică parte din diversitatea reală a grupelor sanguine — existând, de fapt, sute de variații. În același timp, psihologii consideră că influențele sociale și culturale au un rol mult mai important în formarea personalității.