Lista spitalelor din București care vor asigura asistența în mini vacanța de Ziua Națională

FacebookEmailWhatsApp

 

Nouă spitale de adulți și copii și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, a informat Direcția de Sănătate Publică București.

Potrivit unui comunicat transmis de DSP, cele nouă unități medicale sunt:

  •  Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00;
  • Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel: 021.318.05.23/021.601.24.00;
  •  Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Pantelimon’ – tel: 021/255.40.99;
  •  Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Ioan’ – tel: 021/334.51.90;
  • Spitalul Clinic de Urgență ‘Bagdasar-Arseni’ – tel: 021/334.30.25;
  •  Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;
  •  Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;
  •  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ – tel: 021/316.93.66;
  • Spitalul Clinic de Urgență Copii ‘M.S. Curie’ – tel: 021/460.30.26.
  • Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că în această perioadă va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală.
Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro