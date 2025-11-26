Lista spitalelor din București care vor asigura asistența în mini vacanța de Ziua Națională

Nouă spitale de adulți și copii și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, a informat Direcția de Sănătate Publică București.
Potrivit unui comunicat transmis de DSP, cele nouă unități medicale sunt:
- Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00;
- Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel: 021.318.05.23/021.601.24.00;
- Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Pantelimon’ – tel: 021/255.40.99;
- Spitalul Clinic de Urgență ‘Sf. Ioan’ – tel: 021/334.51.90;
- Spitalul Clinic de Urgență ‘Bagdasar-Arseni’ – tel: 021/334.30.25;
- Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;
- Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ – tel: 021/316.93.66;
- Spitalul Clinic de Urgență Copii ‘M.S. Curie’ – tel: 021/460.30.26.
- Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru, cu mențiunea că în această perioadă va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală.