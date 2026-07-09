Maraton Medika TV și Profit.ro: Dr. Cristina Berteanu, Memorial România: Trebuie să ne aliniem la standardele UE

Sistemul de sănătate din România trebuie adaptat pentru a răspunde nevoilor pacienților, dar respectând standardele de calitate impuse de Uniunea Europeană. Este răspunsul oferit de dr. Critina Berteanu, director medical Memorial România, la întrebarea Maratonului Medika TV și Profit.ro, „Unde se tratează pacientul?”.

„Normal este să ne aliniem la standardele UE și să fie un sistem unic, în care să fie integrat și sistemul privat și, de ce nu, acest concept că banii urmează pacientul și dreptul pacientului de a alege locul unde se va trata” susține dr. Cristina Berteanu director medical Memorial România.

Furnizorii privați de sănătate consideră că noul ordin al CNAS are nevoie de o metodologie mult mai amplă care să ajute pacientul să aleagă dacă vrea să se trateze la stat sau la privat

„Ordinul îngrădește puțin posibilitatea de a alege, printr-o formulă care pare rigidă. Deși intenția a fost de anula articolul din Legea Sănătății. Totuși noi considerăm că este mult mai corectă o metodologie pe bază de criterii calitate, să fie luați în considerare timpii de așteptare și nevoile pacienților” mai spune dr. Cristina Berteanu, director medical Memorial România.