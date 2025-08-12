Marea Britanie: Campanie de vaccinare împotriva gonoreei, unică în lume

Marea Britanie se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri de gonoree, o infecție transmisă pe cale sexuală, în special în cazul persoanelor la risc. La începutul acestei luni, Serviciul Național de Sănătate (NHS)a inițiat o campanie publică de vaccinare împotriva acestei infecții.

Vaccinul utilizat pentru a stopa creșterea cazurilor de gonoree din Marea Britanie este unul cunoscut și este utilizat deja pentru a oferi protecție împotriva bolii meningococice de tip B. În ceea ce privește gonoreea, datele au arătat că oferă protecție de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că nu reduce complet riscul de a contacta boala.

Totuși, prin această vaccinare s-ar putea preveni până la 100 mii de îmbolnăviri, iar asta ar scuti autoritățile sanitare să cheltuie până la aproximativ 8 milioane de lire sterline, pentru tratament, în următorii 10 ani.

„Acest program de vaccinare, primul de acest fel la nivel mondial, va ajuta la reducerea numărului de infecții și va combate direct amenințarea tot mai mare a rezistenței la antibiotice. Încurajez cu tărie orice persoană eligibilă să se prezinte pentru vaccinare, pentru a se proteja pe sine și pe partenerii săi sexuali” a declarat Ashley Dalton, ministru pentru Sănătate Publică și Prevenție, în Marea Britanie.

Vaccinarea este deja disponibilă, iar serul se administrează gratuit, la cererea persoanelor care dores să beneficieze de el.