Marea Britanie și SUA elimină taxele pentru medicamente

Un acord comercial semnat între Marea Britanie și SUA elimină tarifele pentru medicamente și tehnologii medicale în trecel două state.

Cu toate acestea, acordul prevede majorarea procentului din bugetul NHS destinat medicamentelor, dar și o creștere cu 25% din prețul net pe care Marea Britanie îl plătește pentru medicamente noi, potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA.

„Statele Unite şi Regatul Unit anunţă acest rezultat negociat privind preţurile pentru medicamente inovatoare, care va stimula investiţiile şi inovaţia în ambele ţări” susține reprezentantul comercial american Jamieson Greer.

Preşedintele american Donald Trump a presat în repetate rânduri Marea Britanie şi alte ţări europene să plătească mai mult pentru medicamentele americane, afirmând că SUA subvenţionează indirect costurile reduse din alte state bogate.