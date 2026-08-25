Mărturii neștiute despre familia medicului Horațiu Moldovan: Bunicii materni, repere morale marcate de război și lagărele sovietice

Experiența de viață de care se bucură îi transformă pe foarte mulți bunici în adevărate modele de urmat pentru foarte mulți dintre noi. Printre oamenii a căror dezvoltare personală a fost influențată de relația specială avută cu bunicii se numără și medicul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, difuzată de Medika TV, medicul a vorbit despre această legătură specială cu bunicii săi, în special cei materni.

Adevărate repere morale pentru el, bunicii materni ai medicului Horațiu Moldovan au trăit drama războiului, dar și a deportării în lagărele sovietice din Crimeea.

„Au însemnat niște repere morale, probabil cele mai importante. Bunicii mei, amândoi, au fost prizonieri de război. Au fost în lagăr, în Crimeea. Au fost cinci ani în război și prizonieri. Și chiar dacă aveam doar șase, șapte ani când a murit bunicul meu din partea mamei, mi-aduc aminte ce ne povestea despre război. Mi-aduc aminte de ce povestea bunica despre perioada petrecută în război. Atât războiul pe care l-a simțit acasă, întâmplările pe care le-a trăit ca adolescență”, mărturisește astăzi președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

Casa străbunicilor, transformată în puncte de comandă ale soldaților

De la bunicii săi a aflat faptul că locuința străbunicilor a fost folosită pe post de centru de comandă atât de armata germană, cât și de ce rusă.

„În casa străbunicilor mei au fost și puncte de comandă. Atât ale armatei germane, cât și ale armatei ruse. Mi-aduc aminte despre ceea ce povesteau bunicii despre viața dură de pe front și din lagăr. Toate aceste povești cred că m-au modelat într-un fel” mai spune medicul Horațiu Moldovan.