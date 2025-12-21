Măsuri pentru prevenirea infecțiilor respiratorii la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Creșterea numărului de cazuri de gripă și alte infecții virale respiratorii a determinat Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (SJUSM) să adopte măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor în rândul pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

În acest context epidemiologic, conducerea unității medicale recomandă respectarea strictă a unui set de reguli privind vizitele și protecția sanitară, aplicabile începând cu data de 22 decembrie 2025.

Limitarea vizitelor aparținătorilor

Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați la SJUSM se va desfășura astfel: Zilnic între 15:00 și 17:00, cu excepția:

ATI: între 11:00 și 12:00.

Secția Neonatologie, Compartimentul Terapie Intensivă Neonatală și Prematuri: între 11:00 și 12:00.

Pentru secțiile cu risc, cum sunt Neonatologie, Obstetrică și Pediatrie, vizitatorii sunt admiși doar în spațiile destinate și nu au acces în secții.

Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru:

Personalul medico-sanitar și auxiliar, în toate locațiile SJUSM, inclusiv în Ambulatoriul de specialitate.

Aparținători, la intrarea în toate locațiile spitalului.

Pacienți și aparținători care se prezintă la consultație.

Reguli pentru vizite: