Medic agresat la Medgidia. Trei femei au fost reținute

O femeie și cele două fiice ale sale au fost reținute pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic din cadrul Spitalului Medgidia. Bărbatul a suferit echimoze și zgârieturi.

Cele trei femei, în vârstă de 20 și 41 de ani, sunt cercetate acum pentru comiterea infracțiunilor de „ultraj” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

„În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, la data de 8 octombrie, în jurul orei 23.00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei – mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani – ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei, cauzând indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice” potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.