Medic agresat la Medgidia. Trei femei au fost reținute

FacebookEmailWhatsApp

O femeie și cele două fiice ale sale au fost reținute pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic din cadrul Spitalului Medgidia. Bărbatul a suferit echimoze și zgârieturi.

Cele trei femei, în vârstă de 20 și 41 de ani, sunt cercetate acum pentru comiterea infracțiunilor de „ultraj” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

„În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, la data de 8 octombrie, în jurul orei 23.00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei – mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani – ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei, cauzând indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice” potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro