Medic cardiolog, trimis în judecată pentru luare de mită

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Un medic al Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat de luare de mită. Acesta a cerut mită de la doi pacienți sumele de 200 de lei și, respectiv, 100 de lei. Totodată, și cei doi pacienți au fost trimiși în judecată, pentru dare de mită.

Ancheta a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, anchetatorii anunțând astăzi finalizarea anchetei în acest dosar. Medicul a primit anii la sfârșitul anului 3033, în cabinetul din incinta spitalului ieșean. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Iași.

În același dosar a fost trimis în judecată și un alt medic, de la același spital, acuzat de faptul cp monta pacienților dispozitive cardiace prelevate de la persoane care au decedat.

Categorii: Exclusiv
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