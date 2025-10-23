Medic infecționist despre sănătatea copiilor: „Nu le creștem imunitatea cu siropuri din plante”

Medicul infecționist Claudina Cobazriu, din cadrul Spitalului pentru Copii „Victor Gomoiu” din București consideră că alimentația și mișcarea sunt importante pentru a întări imunitatea copiilor. Aceasta susține că nu siropurile din plante sunt benefice în acest sens.

„Cum îmi place să spun şi părinţilor, mămicilor în special, diferenţa între un copil sănătos şi un copil care prezintă o imunitate mai scăzută, cum majoritatea spun, este şi alimentaţia şi activitatea în aer liber. Este foarte important. Nu creştem imunitatea din siropuri administrate, din plante. Sunt importante, într-adevăr, sunt adjuvante, ajută, sunt auxiliare tratamentului, însă imunitatea naturală vine dintr-o alimentaţie echilibrată, din sport şi activităţi în aer liber” susține dr. Claudina Cobzariu.

Medicul atrage atenția cu privire la faptul că foarte mulți copii sunt privați de mișcare și stau mult timp în spații închise.

„ E foarte important, după cum am spus, alimentaţia, activităţile fizice şi ulterior igiena şi ulterior protejarea, în sensul în care trebuie să evităm persoanele care indică nişte simptome acute de boală. Mie îmi place să mă ajut de orice este natural pe piaţă, să spun aşa, însă naturalul tot din legume şi fructe şi proteina pe care organismul o citeşte mult mai rapid şi mult mai bine decât acele suplimente. Categoric, când este o situaţie acută şi critică, ne ajutăm de tot ce este posibil ca să trecem peste acel eveniment” a mai spus medicul.