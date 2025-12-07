Medic legist: „Toxicomania nu este un viciu, este o boală” VIDEO

Percepția societății față de persoanele care consumă droguri nu este una încărcată de empatie, oamenii fiind tentați să-i discrimineze pe consumatori. Mediciul legist Gabriel Gorun atrage atenția cu privire la faptul că, per ansamblu, acest fenomen reprezintă o afecțiune, iar oamenii care cad în capcana drogurilor trebuie să beneficieze de asistență medicală la fel ca orice alt pacient.

„Ceea ce trebuie schimbat în societatea românească este neapărat această perceție că toxicomania nu este un viciu, nu este un păcat, nu este o slăbiciune. Este o boală” spune dr. Gabriel Gorun, medic primar medicină legală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Pentru tratarea consumului de droguri este nevoie de o infrastructură medicală foarte bine pusă la punct.

„Nu putem să ne concentrăm pentru tratarea aceste afecțiuni așa cum se tratează o boală. Cu unități medicale dedicate, cu personal medical dedicat, cu servicii de urmărire și monitorizare. Ceea ce e are statul român este mult prea puțin față de incidența reală a consumului de droguri” mai spune dr. Gabriel Gorun, medic primar medicină legală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

