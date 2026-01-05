Medicii stomatologi cer o consultare reală înainte de aprobarea programului AP-STOMA

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) cere, duminică, Ministerului Sănătăţii, o consultare reală înainte de aprobarea programului AP-STOMA, care intenţionează lărgirea accesului pacienţilor la intervenţiile stomatologice asistate cu anestezie-terapie intensivă, fiind identificate câteva aspecte care ar trebui lămurite.

”Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) (…) a luat act de conţinutul proiectului ordinului privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asigurarea tratamentului, monitorizării şi îngrijirii pacienţilor cu afecţiuni stomatologice – „AP-STOMA” prin care, pe de o parte, se doreşte lărgirea accesului pacienţilor la intervenţiile stomatologice asistate cu anestezie-terapie intensivă (ATI), iar pe de altă parte se creează o alternativă de abordare a pacienţilor cu urgenţe stomatologice, pacienţilor cu afecţiuni cronice care necesită monitorizare stomatologică periodică, copii sau adulţi, finanţând costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienţi printr-un mecanism paralel cu cel al finanţării din FNUASS”, a transmis, duminică, CMSR, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, această problemă nu poate fi abordată exclusiv prin Programul AP-STOMA, ci necesită măsuri complementare, inclusiv programe distincte de investiţii.

”CMSR consideră oportună iniţierea unui demers naţional etapizat pentru dezvoltarea capacităţii de stomatologie cu suport ATI în spitalele de stat, prin structuri dedicate în spitale judeţene şi de pediatrie, precum şi centre similare destinate adulţilor care necesită tratamente stomatologice asistate ATI. Pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, CMSR apreciază că este utilă corelarea finanţării cu nevoia medicală reală a pacientului care necesită tratament stomatologic asistat ATI, astfel încât accesul la servicii să fie facil şi nelimitat de criterii geografice sau resurse financiare”, se mai arată în comunicatul de presă citat.