Pentru a înțelege mai bine nevoile persoanelor care suferă de adicții a fost creată o specialitate nouă. Este vorba despre medicina adicției. Medicina adicției și în România îi ajută și pe medicii din țara noastră să fie alături de persoanele care se luptă cu dependențele.

Asist. univ. dr. Anca Balcangiu Stroescu este unul dintre medicii români care a ales să studieze medicina adicției și în România. Medicul a explicat de ce a ales să facă asta.

Pentru specialiștii în medicina adicției, pacienții sunt văzuți ca un întreg. Îi pot înțelege mai bine. De asemenea, le pot oferi ajutorul de care au nevoie.

„De ce medicina adicției? Pentru că permite să se facă legătura între corp, psihic și sufletul omului. Medicul poate să-și privească pacientul ca pe un înterg și-i permite să evalueze, să identifice, semnele care să-l conducă la identificarea predispoziției către adicție” spune asist. univ. dr. Andra Balcangiu Stroescu, medic specialist nefrologie și diabet zaharat, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Medicina adicției, o specialitate nouă

Politicile publice cu privire la gestionarea comportamentelor adictive au fost făcute mai mult de ONG-uri. Statul a luat decizia de a se implica, oferind posiblitatea medicilor de a se instrui în acest domeniu.

„Este foarte nouă această ramură în România. Este în curs de pregătire a doua generație de medici cu atestat în medicina adicției” mai spune asist. univ. dr. Andra Balcangiu Stroescu, medic specialist nefrologie și diabet zaharat, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

