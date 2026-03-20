Mersul la sală, pericol pentru sănătate. Ce boală putem face din cauza efortului fizic VIDEO

Mișcarea este parte a unui stil de viață sănătos. Însă prea mult efort fizic ne poate pune în pericol sănătatea. Din cauza presiunii abdominale care apare în momentul în care facem exerciții fizice, la sală, riscăm să suferim de hernie inghinală. Acest pericol este întâlnit mai des în cazul bărbaților.

„În trecut, adultul matur, de 50- 60 de ani, apărea la medic cu simptome care ne duceau cu gândul că are hernie și era mai frecventă la această categorie, acum constatăm că vin tineri cu hernie inghinală. Explicația e simplă. Efortul pe care-l fac ei la sală, nu este direct proporțional cu ceea ce corpul lor poate să ducă„ spune dr. Decebal Fodor, medic primar chirurgie generală, Doctor în Științe Medicale – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cum trebuie lucrată musculatura?

Medicii susțin faptul că, pentru a reduce din presiunea care apare la nivelul abdomenului trebuie lucrată musculatura abdominală.

„Cei care merg la sală și-au pus în minte o poză. Și văd musculatura din exterior, care se vede, dar nu se concentrează pe straturile profunde musculare. Pe musculatura paravertebrală, pe straturile profunde ale peretelui abdominal și atunci toată atenția se concentrează pe mușchii care se văd” mai spune dr. Decebal Fodor, medic primar chirurgie generală, Doctor în Științe Medicale – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.