Mesajul Colegiului Medicilor din București de Ziua Mondială a Siguranței Pacientului

Pe 17 septembrie se sărbătorește la nivel internațional, Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Cu acest prilej, Colegiul Medicilor din București a transmis un mesaj public prin care solicită o responsabilitate comună din partea autorităților din domeniul medical și cadrelor medicale pentru a oferi pacienților încredere în sistem.

„Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului reprezintă un prilej esenţial pentru a reafirma angajamentul faţă de siguranţa şi calitatea actului medical! Din perspectiva noastră, siguranţa pacientului nu este doar un deziderat, ci o responsabilitate comună – a fiecărui profesionist din sistemul medical, dar şi a instituţiilor şi a autorităţilor din sănătate” susțin reprezentanții Colegiului Medicilor din București.

Ziua Mondială a Siguranței Pacientului a fost instituită pentru a sprijini dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților.

