Mesajul INSP: „Vaccinarea antigripală previne mortalitatea”

Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția cu privire la importanța imunizării împotriva gripei. Gripa este o boală contagioasă care poate avea complicații foarte grave asupra sănătății.

Deși este considerată o boală obișnuită, gripa poate provoca un grad ridicat de mortalitate. Tocmai de aceea este necesară imunizarea împotriva gripei.

Beneficiile vaccinării antigripale sunt:

  • prevenirea îmbolnăvirii;
  • diminuarea severității și scurtarea duratei bolii: forme ușoare de scurtă durată (1-2 zile);
  • reducerea semnificativă a spitalizărilor și a deceselor cauzate de gripă și pneumonii;
  • reducerea numărului consultațiilor și a vizitelor la domiciliu;
  • reducerea numărului solicitărilor la serviciile de ambulanță;
  • reducerea numarului de concedii medicale acordate pentru gripă și infecții respiratorii acute;
  • reducerea folosirii antibioticelor.

Vaccinarea antigripală este recomandată anual, pentru că vaccinurile sunt adaptate în funcție de virusurile care se află în circulație în fiecare sezon.

