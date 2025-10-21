Mesajul INSP: „Vaccinarea antigripală previne mortalitatea”

Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția cu privire la importanța imunizării împotriva gripei. Gripa este o boală contagioasă care poate avea complicații foarte grave asupra sănătății.
Deși este considerată o boală obișnuită, gripa poate provoca un grad ridicat de mortalitate. Tocmai de aceea este necesară imunizarea împotriva gripei.
Beneficiile vaccinării antigripale sunt:
- prevenirea îmbolnăvirii;
- diminuarea severității și scurtarea duratei bolii: forme ușoare de scurtă durată (1-2 zile);
- reducerea semnificativă a spitalizărilor și a deceselor cauzate de gripă și pneumonii;
- reducerea numărului consultațiilor și a vizitelor la domiciliu;
- reducerea numărului solicitărilor la serviciile de ambulanță;
- reducerea numarului de concedii medicale acordate pentru gripă și infecții respiratorii acute;
- reducerea folosirii antibioticelor.
Vaccinarea antigripală este recomandată anual, pentru că vaccinurile sunt adaptate în funcție de virusurile care se află în circulație în fiecare sezon.