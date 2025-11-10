Ministrul Sănătății, invitat la o conferință a medicilor conspiraționiști. Cum a reacționat oficialul?

După modelul conferinței conspiraționite de la Brașov, ce a avut ca temă boala COVID-19 și vaccinarea anti-COVID-19, medicii conspiraționiști ar urma să se reunească și la București. La întâlnirea din Capitală a fost invitat și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Oficialul recunoaște că a primit invitația, dar că a sesizat Parchetul cu privire la organizarea în Capitală a respectivei conferințe.

„Am trimis, în completarea primei sesizări de la Parchet şi această invitaţie, respectiv la Colegiul Medicilor din România” a precizat Alexandru Robogete, la Antena 3.

Mai mult oficialul s-a declarat mulțumit de reacția Consilului Național al Audiovizualului de a face demersuri în sensul eliminării conținutului video înregistrat la conferința din Brașov de pe toate canalele media..

„ Mă bazez în continuare pe aceştia că vor bloca distribuirea în spaţul public a acestor dezinformări medicale, care pun în pericol sănătatea publică şi integritatea medical, până la urmă. Mă aştept ca autorităţile şi Parchetul să vină cât mai repede cu măsuri concrete, în acest sens” a mai spus ministrul Sănătății.