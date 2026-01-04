Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la SJU Constanța

Situația scutirilor din gardă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța a intrat și în atenția ministrului Sănătății. Într-o declarație oficială, acesta a precizat faptul că va trimite corpul de control să efectueze reevaluarea scutirilor de gardă.

Recent, managerul unității medicale a precizat că 70% din personal nu face gărzi.

„”Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez şi nu contest existenţa unor patologii reale, pe care le respect şi le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situaţii medicale obiective. Însă o proporţie de peste 70% este în afara oricărui cadru normal şi indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat. Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Constanţa şi voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secţiile respective, strict din perspectivă profesională şi medicală”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a admis că există o problemă în ceea ce priveşte gărzile.

”În acelaşi timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc şi nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru şi cu respect faţă de profesionişti, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienţi. Un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale descoperite, indiferent de motivele şi conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect şi nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a subliniat el.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că reforma gărzilor este una structurală şi deja în curs.

”În acest an vom implementa un nou sistem, cu: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate şi efort. În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele şi profesioniştii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore. Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie; va fi o opţiune, acolo unde se doreşte şi unde este fezabilă; nu pentru toate spitalele şi nu pentru toate specialităţile. Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiaşi spital, decizia va putea fi adaptată pe secţii. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea şi acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă şi adaptată realităţilor din teren”, a menţionat el.