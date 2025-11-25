Mituri despre biopsie. Medic: Nu se răspândesc celulele canceroase VIDEO

Biopisa este o metodă de diagnostic în toate afecțiunile oncologice. Presupune recoltarea de țesuturi din zona considerată a fi cu risc de cancer, apoi analizarea lor la microscop pentru a confirma sau infirma o posibilă problemă medicală oncologică. Mulți oameni se tem de această procedură, crezând că în timpul recoltării țesutului celulele canceroase s-ar putea răspândi în corp. Medicii susțin însă că acest lucru nu este posibil.

Biopsia se realizează chiar și în cazul unui posibil cancer de prostată. Această procedură poate crea disconfort pacienților, iar mulți evită să o accepte.

„Oamenii se tem că s-ar putea răspândi celulele canceroase în corp. Oncologii ne asigură că biopsia nu împrăștie celulele. În cazul cancerului de prostată, se efectuează transrectal, procedură care presupune efectuarea unor înțepături, dar se face cu anestezie. Creează însă un disconfort” spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totuși, medicii recomandă efectuarea biopsiei, în ciuda disconfortului, pentru că este o metodă sigură de diagnostic.

„Trebuie să punem beneficiile și importanța examenului în balanță cu disconfortul. Pentru pacient disconfortul este important. Este important ca nu orice pacient cu prostata mărită să fie trimis la biopsie. Riscăm ca o parte din acești pacienți să renunțe, să stea niște ani și să se întoarcă într-o situație mai complicată” mai spune dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie – imagistică medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.