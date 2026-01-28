Monitorizarea sănătății cu ajutorul aplicațiilor AI. Dr. Andrei Filip: „Este periculos acest comportament”

Revoluția aplicațiilor AI determină foarte mulți oameni să caute informații medicale cu ajutorul lor. Comportamentul este unul riscant pentru sănătatea celor care apelează la softurile de inteligență artificială pentru a-și monitoriza starea de sănătate avertizează medicii.

„El caută niște date, dar nu mereu sursele pe care le accesează sunt corecte și la zi. Există sisteme prin care se pot influența răspunsurile. În momentul de față cred că trebuie să-l învățăm, să-l tatonăm, aplicația învață singură în continuare” susține dr. Andrei Filip, medic primar oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicul Andrei Filip atrage atenția că utilizarea aplicațiilor AI poate fi periculoasă, mai ales atunci când oamenii au impresia că dețin toate informațiile medicale datorită acestor soft-uri.

„Este extraordinar de periculos ca un om să aibă impresia că e mai deștept, că știe pentru că are această aplicație” mai spune dr. Andrei Filip, medic primar oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.