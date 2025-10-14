MyCMSR, platformă digitală destinată medicilor stomatologi

Colegiul Medicilor Stomatologi din România anunță lansarea aplicației My CMSR, cu ajutorul căreia relația dintre medicii stomatologi și Colegiu se va îmbunătăți.

„Lansarea MyCMSR reprezintă un pas esențial în transformarea digitală a CMSR. Ne-am propus să aducem Colegiul mai aproape de fiecare medic, prin transparență, eficiență și soluții digitale. MyCMSR nu este doar o platformă, ci un nou mod de a colabora – mai simplu, mai rapid și adaptat nevoilor reale ale stomatologilor” susține Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, într-un comunicat de presă.

Totodată, această platformă informatică permite actualizarea și gestionarea datelor profesionale ale medicilor stomatologi, aceștia putând avea acces constant la informații de interes. Accesul se va face gradual, începând cu 15 octombrie, pe baza unei invitații de înrolare trimise pe e-mail la adresa înregistrată la colegiul teritorial.

„ Prin lansarea MyCMSR, Colegiul Medicilor Stomatologi din România continuă procesul de digitalizare instituțională și își reafirmă angajamentul pentru o administrație eficientă, transparentă și orientată către sprijinul real al medicilor stomatologi, în concordanță cu standardele europene actuale” potrivit comunicatului de presă remis publicității.