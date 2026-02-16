Noi analize privind apa din Curtea de Argeș. DPS nu a mai descoperit bacterii, dar alți parametri sunt peste limită

Ultimele analize efectuate de Direcția de Sănătate Publică Argeș nu mai confirmă prezența bacteriilor periculoase în apa furnizată localnicilor din Curtea de Argeș și ai comunelor limitrofe, dar au fost identificate alte probleme.

Astfel, analizele au evidențiat o prezență peste limită pentru concentrațiile de fier, clor și turbiditate.

„Există în continuare variații ale parametrilor Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valori depășesc limita maximă admisă” potrivit DSP Argeș, notează Agerpres.

DSP Argeș reamintește că autoritățile locale pun la dispoziția populației rezervoare cu apă potabilă, existând și două surse publice alternative de apă potabilă – izvor Pod Progresul și forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș.

De asemenea, Spitalul Municipal este în continuare aprovizionat cu apă adusă de pompieri de la Mioveni, fiind întreruptă aprovizionarea de la rețeaua publică.