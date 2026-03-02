Noi temeri legate de sănătatea lui Donald Trump din cauza unei eczeme observată pe gâtul său

În timpul discursului de la Casa Albă despre războiul din Iran, jurnaliștii prezenți la întâlnirea cu Donald Trump au observat o pată roșie pe piele, în zona gâtului.

Gâtul lui Donald Trump era marcat de o erupţie cutanată roşie care părea dureroasă, în timp ce el înmâna medalii de onoare veteranilor la Casa Albă luni, la câteva zile după ce SUA au intrat în război cu Iranul. Pielea din spatele urechii drepte părea să fie acoperită de cruste şi să se exfolieze, fiind vizibilă pentru camerele de filmat în timp ce el se deplasa de-a lungul rândului de laureaţi.

Erupţia a fost imediat remarcată, iar utilizatorii reţelelor sociale au speculat dacă aceasta este legată de o afecţiune sau de un diagnostic specific. „Urme ciudate pe gâtul lui Trump”, a spus un utilizator X. Un altul a remarcat că arăta ca o erupţie „urâtă” provocată de zona zoster, în timp ce un al treilea a susţinut că poate să fie o reacţie adversă la produsele de curăţare de pe hainele sale: „Îşi curăţă hainele la curăţătorie în timpul zborurilor şi îşi schimbă costumele prea repede”.

Într-o declaraţie, medicul lui Trump, Sean Barbabella, a spus pentru CBS News: „Preşedintele Trump foloseşte o cremă foarte obişnuită pentru partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Preşedintele foloseşte acest tratament de o săptămână, iar roşeaţa se aşteaptă să dureze câteva săptămâni”.

El nu a spus ce afecţiune anume tratează crema respectivă.

O pată decolorată în aceeaşi zonă a gâtului a fost observată în fotografiile cu Trump realizate în timpul atacurilor asupra Iranului, în camera de criză improvizată de la Mar-a-Lago, dar şi atunci când a susţinut discursul privind starea naţiunii de săptămâna trecută, scrie Daily Mail, care are şi o mică galerie foto