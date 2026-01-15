Nouă români uciși de gripă în ultima săptămână. 20 de decese de la începutul sezonului și până acum

Institutul Național de Sănătate Publică raportează alte nouă decese provocate de gripă, în perioada 5-11 ianuarie. Bilanțul total al deceselor înregistrate în acest sezon gripal ajunge astfel la 20 de morți.

„În săptămâna 05.01.2026–11.01.2026 (S 02/2026) au fost raportate 73.880 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 21,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) și cu 18,7% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (90.877). Variația în minus față de media calculată de 99.738 de cazuri din ultimele sezoane (2018–2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25,9%”, potrivit bilanțului realizat de Institutul Național de Sănătate Publică.

Cazuri de gripă clinică au fost raportate în toate județele din România, însă cele mai multe au fost depistate în București (1.026), Constanța (630), Prahova (616) și Cluj (576)/

„Au fost comunicate 9 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 20 de decese confirmate cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3; 9 tip A; 1 co-infecție tip A, subtip H3+B. Cele 20 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5–14 ani; 1 la 15–49 ani; 1 la 50–64 ani; 17 la ≥65 ani”, potrivit statisticii pe care INSP a realizat-o.