O listă de cinci noi medicamente, la un pas de aprobare în UE

Agenția Europeană a Medicamentului a emis o recomandare în vederea punerii pe piață a cinci noi medicamente. Unul dintre tratamente este destinat sclerozei multiple, potrivit EMA.

Astfel, în cadrul reuniunii CHMP de luna aceasta a fost recomandată autorizarea următoarelor medicamente:

Cenrifki (tolebrutinib), destinat tratamentului în scleroza multiplă secundar progresivă fără recăderi, o afecțiune a creierului și măduvei spinării în care inflamația afectează teaca de protecție a nervilor și structura acestora.

Itvisma (onasemnogene abeparvovec), o terapie genică indicată în atrofia musculară spinală, o boală ereditară rară și severă care duce la slăbiciune și pierdere progresivă a masei musculare.

Redemplo (plozasiran), destinat tratamentului adulților cu sindrom de chilomicronemie familială, o boală genetică rară care împiedică organismul să descompună lipidele. Potrivit comunicatului EMA, acest tratament oferă o opțiune nouă pentru pacienții cu nevoi medicale nesatisfăcute.

Rexatilux (ranibizumab), un medicament biosimilar utilizat în tratamentul mai multor afecțiuni oculare care afectează vederea.

Palbociclib Viatris (palbociclib), un medicament generic pentru tratamentul cancerului de sân.