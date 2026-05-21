O nouă suspiciune de infecție cu hantavirus în România. Pacientul, un bărbat din Reșița

Autoritățile sanitare din România sunt din nou în alertă, după ce un bărbat din Reșița ar fi suspect de infecție cu hantavirus. La Institutul „Cantacuzino” au fost trimise probe pentru a se confirma sau infirma această suspiciune.

Pacientul are 45 de ani, lucrează la ISU Caraș-Severin și, recent, a călătorit în Serbia. La revenirea în țară, acesta a început să se simtă rău, prezentând febră. În urmă cu două zile, el a ajuns la Spitalul Județean din Reșița. Medicii l-au internat pe secția de Boli Infecțioase, sub supraveghere medicală.

Prima suspiciune de hantavirus a apărut la Arat în urmă cu o săptămână. Cazul a fost identificat la un bărbat internat, inițial, la Spitalul de Psihiatrie Ștei și transferat la Spitalul Județean Arad. Analizele de la Institutul „Cantacuzino” au confirmat suspiciunea.

În acest caz, transmiterea s-a făcut de la rozătoare la om. Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, a făcut un control la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. Astfel, au fost descoperite mai multe nereguli în privința igienizării din incinta unității medicale.