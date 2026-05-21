O nouă suspiciune de infecție cu hantavirus în România. Pacientul, un bărbat din Reșița

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Autoritățile sanitare din România sunt din nou în alertă, după ce un bărbat din Reșița ar fi suspect de infecție cu hantavirus. La Institutul „Cantacuzino” au fost trimise probe pentru a se confirma sau infirma această suspiciune.

Pacientul are 45 de ani, lucrează la ISU Caraș-Severin și, recent, a călătorit în Serbia. La revenirea în țară, acesta a început să se simtă rău, prezentând febră. În urmă cu două zile, el a ajuns la Spitalul Județean din Reșița. Medicii l-au internat pe secția de Boli Infecțioase, sub supraveghere medicală.

Prima suspiciune de hantavirus a apărut la Arat în urmă cu o săptămână. Cazul a fost identificat la un bărbat internat, inițial, la Spitalul de Psihiatrie Ștei și transferat la Spitalul Județean Arad. Analizele de la Institutul „Cantacuzino” au confirmat suspiciunea.

În acest caz, transmiterea s-a făcut de la rozătoare la om. Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, a făcut un control la Spitalul de Psihiatrie din Ștei. Astfel, au fost descoperite mai multe nereguli în privința igienizării din incinta unității medicale.

Categorii: Exclusiv
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